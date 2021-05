RETE plaude alla proposta delle Segreterie Sanità e Interni: "Verso una maggiore inclusione sociale"

RETE ribadisce il proprio impegno nel promuovere la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, richiamando nello specifico la proposta di legge per la tutela delle persone con disabilità sensoriali e per la rimozione delle barriere comunicative, presentata nell'ultimo Consiglio dalla Segreteria alla Sanità in collaborazione con la Segreteria Interni. Significativa per RETE l’introduzione del diritto alla libera scelta in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati (come ad esempio la LIS, l'oralismo, il bilinguismo e così via).









“Ognuno – sottolinea il movimento - ha il diritto di esprimersi come preferisce per facilitare il raggiungimento dello sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale”. “La proposta – ricordano infine - apre anche a nuove occasioni di formazione con l’opportunità di avviare nuovi corsi universitari per la creazione di figure professionali come interpreti e assistenti all'autonomia e alla comunicazione, molto richiesti anche in Italia”.