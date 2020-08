Rf attacca Rete: "Zero assoluto le politiche del movimento al Governo. Si procede per demolizioni"

Repubblica Futura con una nota si rivolge a Rete tornando sui contenuti di una nota recente: "Si sono arrogati ora - scrivono - anche il diritto di giudicare se accettabili le critiche dell’opposizione o respingerle perché distruttive". “Sparare a zero sarebbe semplice, visto lo zero assoluto - osservano - in cui versano le politiche del movimento al governo”. Rf punta il dito sull'azione dell'esecutivo, che - sostengono - sta “silenziosamente seppellendo il paese nell’estate post COVID. Nessuno parla più del futuro di CARISP, - afferma Rf - non sono stati rimborsati ai risparmiatori i propri depositi e nessuno parla del futuro dell’economia. Si procede per demolizioni: tribunale, rifiuti, tlc, AASS... quale sarà il prossimo settore?”.