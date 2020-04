RF chiede chiarimenti al governo sui "canali" di finanziamento

"Dopo più di un mese dall’avvio di questa crisi di sistema il Governo – scrive Repubblica Futura - oggi è ancora alla ricerca dei "canali" di finanziamento. Questo – sottolineano - non va bene assolutamente, ma soprattutto non dà ai sammarinesi alcuna garanzia di tranquillità per il futuro. A questo punto, - concludono - c'è solo da sperare che il Governo ci spieghi subito dove cerca, cosa chiede, a quali condizioni chiede”.



