RF: "Disavanzo insostenibile. Finanziando i buchi col debito si fallisce presto"

Nel video Andrea Zafferani

“L'assestamento di bilancio è l'ennesima occasione persa”. “A parte i 200.000 euro per fare qualche trasferta per l'Expo – provoca Nicola Renzi – non c'è nulla”. Tutti bocciati gli emendamenti di RF, “valutati in maniera superficiale”. Erano già stati presentati nella legge di Bilancio di dicembre, respinti perché il Governo – ricorda – intendeva lavorarci. Dopo dieci mesi stesso copione. Non passa il lavoro ai pensionati, “tabù da infrangere” anche in vista della riforma pensionistica, e con un emendamento ad hoc per i sanitari, in risposta alla grave carenza di medici ed infermieri in ospedale. Fenomeno che – avverte Renzi – sta iniziando a riguardare anche gli insegnanti di elementari e secondaria superiore. Stupisce, quindi, che sia stata respinta la stabilizzazione del precariato nella scuola, oltre alla proposta di prevedere un automatismo con parametri fissi, “togliendo alla politica l'arbitrarietà”.







Bocciato anche il part-time verticale nella Pa: “Avrebbe permesso ai dipendenti vicini alla pensione di crearsi uno scivolo da soli – fa notare RF - con risparmio di risorse da impiegare per l'assunzione di nuove figure, come giovani laureati”. “Spiace – commenta Renzi – che il Segretario Tonnini sapesse che c'è solo il part-time orizzontale”. Non mancano critiche al metodo, con Katia Savoretti che punta il dito contro la presentazione tardiva di emendamenti da parte delle Finanze. Andrea Zafferani, invece, si concentra sui contenuti: “Sembra – dice - un bilancio di fine legislatura con i conti in salute. Ci sono scelte tecniche, non politiche, come se non avessimo necessità di interventi particolari. La realtà è che abbiamo un disavanzo di 70 milioni per il 2021, che si somma ai 95 del 2020, con una previsione per il 2022 di un deficit altrettanto importante. Disavanzi enormi per la nostra realtà. Quanto possiamo reggere in queste condizioni – chiede - senza fare scelte e accumulando buchi su buchi finanziandoli col debito? Con questa politica che sta seguendo il Governo si dura poco e si fallisce in fretta”. Su un possibile prelievo dai fondi pensione, “altro che fake news come sostengono le Finanze”, dice RF, “c'era un emendamento, tentativo disperato di recuperare risorse in mancanza del coraggio di fare certe scelte”. “Gli interventi non sono facili - riconosce Zafferani - ma un Governo così ampio è nato anche per affrontare quegli interventi difficili che non si sono fatti negli anni. Sono in grado di farlo? Sembra di no”. E ai consiglieri di maggioranza Renzi dice: “Battete un colpo”.