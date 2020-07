RF: "Le consulenze fantasma costeranno tanto e le pagheranno i pensionati"

RF punta il dito contro il Governo per la vicenda delle consulenze con JP Morgan – per la collocazione del debito pubblico – e Rotschild: per svolgere – recita una nota - “un non meglio precisato ruolo da advisor con l'FMI. Criticate innanzitutto le modalità con le quali l'operazione è stata comunicata: non nelle sedi istituzionali, ma con un'intervista del Segretario Gatti alla RTV. RF chiede poi se vi sia una delibera che autorizzi queste consulenze; e soprattutto quale sia il costo. “Si vocifera che spenderemo circa 7 milioni”, afferma Repubblica Futura; che sottolinea come dai tagli agli stipendi e alle pensioni, durante il Covid, si fossero recuperati circa 3 milioni e mezzo. “Vedete – si legge nel comunicato – dove vanno a finire i soldi dei cittadini?”. Ci si interroga inoltre se sia stato elaborato un progetto, che renda chiaro come si intende ripagare il debito. E non manca una stoccata a RETE. Qualche anno fa – sostiene RF – per il Movimento “il gruppo Rotschild era il male assoluto, mentre oggi Ciavatta e Tonnini nel Governo erogheranno milioni di euro a questa società”.