RF: "No al ritorno al paradiso fiscale. Servono misure per il caro vita"

Repubblica Futura ribadisce il no alle residenze fiscali non domiciliate, misura prevista agli articoli 10-11 dell'assestamento di bilancio che non è stato approvato e che richiederà un'altra sessione, probabilmente nella terza settimana di agosto. “È un ritorno ad un modello di paradiso fiscale che – dichiara Andrea Zafferani – certamente non condividiamo. Manca anche la parte del sociale con interventi per fra fronte al caro vita che sta creando problemi anche a chi lavora”. Sul caro vita RF propone un bonus bollette, per le famiglie più in difficoltà; l'aumento degli assegni familiari; la defiscalizzazione degli eventuali aumenti salariali che le aziende in salute potrebbero concedere, con la contrattazione di secondo livello, ai dipendenti; la maggiorazione della scontistica smac sui generi alimentari; misure per calmierare i mutui a tasso variabile Le residenze fiscali non domiciliate, osserva Maria Katia Savoretti, non risolleverebbero di certo l'economia e “il paese con cui confiniamo – ha detto – ha già evidenziato qualcosa al Governo. Inoltre da noi mancano le strutture di lusso in cui dovrebbero soggiornare i turisti di livello a cui la misura è rivolta”. Sara Conti, citando il consulente Baratta in commissione esteri, paventa inoltre effetti negativi sul negoziato per l'accordo di associazione con l'Ue. La nuova maggioranza senza Rete è in confusione – fa notare RF – e con la mancata approvazione dell'assestamento di bilancio nei tempi previsti, ha già fallito uno dei suoi principali obiettivi dichiarati.