Rf su Bns: "Finite le danze della politica, sulle macerie della banca si è alzata una cortina di silenzio"

“Il tema BNS è stato declassato all’oblio”. A chiedere notizie sul futuro della banca nata dalle ceneri del CIS è Repubblica Futura: “Finiti i fuochi di artificio della Commissione d’Inchiesta, - ricordano - ora solo silenzio delle parti sociali, dalla politica che ha usato Banca CIS come lo scalpo da agitare per la conquista del governo; silenzio da Banca Centrale, eminenza grigia nella stesura della legge di risoluzione bancaria”. Rf parla di spreco di soldi tuttora in corso, “per pagare amministratori, comitati, i pochi dipendenti rimasti, spese generali di gestione, sedi, consulenti, canoni. Decine di milioni di euro – sottolinea - che, in oltre due anni dall’avvio del primo esperimento di risoluzione bancaria, non si capisce a cosa siano serviti davvero”. RF infine chiede risposte e chiarimenti su diverse questioni. In particolare se sia “lecita la permanenza di BCSM come proprietario di una banca e nel doppio ruolo di controllore e controllato e a quanto ammontano gli oneri diretti e indiretti per Banca Centrale e per lo Stato. Nel frattempo – concludono - le lancette degli euro scorrono veloci con cifre a sette zeri e con la sola certezza che pagherà tutto Pantalone”.