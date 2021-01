Rf sugli aiuti alle attività: "Dei ristori neppure l'ombra, dal Governo meno dichiarazioni e più fatti"

Sul tema degli aiuti alle attività colpite dalla crisi 'pandemica' interviene Repubblica Futura. "Sono passati 17 giorni e dei ristori neppure l'ombra", scrive la forza di opposizione riferendosi all'annuncio di supporto in arrivo. "Interi settori economici - prosegue la nota - sono stati dimenticati dal Governo", specie bar, ristoranti, alberghi e commercio turistico. Comparti, sottolinea Rf, "completamente sacrificati" da Natale in poi.





L'unico reale aiuto, critica il partito, è quello della garanzia sui prestiti bancari per "aumentare l'indebitamento delle attività economiche", "qualche lieve e corta dilazione di pagamento" e i cambiamenti sulla cassa integrazione. Repubblica Futura rivendica le sue proposte in finanziaria per dare sostegno alle attività. Idee non accolte, sottolinea. E al Governo dice: "Meno dichiarazioni e più fatti".

Leggi il comunicato integrale