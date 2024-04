Rf: 'troppe delibere' del Governo e incontra i Capitani Reggenti. Pdcs riunisce Consiglio Centrale

Repubblica Futura ha avviato gli incontri aperti a tutti, nella sede di Borgo Maggiore del partito, per la stesura del programma elettorale 2024. Dalle 17.30 si parlerà di Politica estera ed Europa. Una azione di ascolto verso i cittadini. Sempre nel pomeriggio i consiglieri Rf saranno prima ricevuti dai Capitani Reggenti, dopo la richiesta di incontro per il numero di delibere decise dal governo nella seduta del 19 marzo.

Sul fronte politico anche la riunione del Consiglio Centrale del Pdcs, a Domagnano. La scadenza per presentare liste e coalizioni si avvicina: entro il 30 Aprile i giochi dovranno essere fatti. La Dc ha avviato con Alleanza Riformista una serie di incontri con le forze più rappresentative del Consiglio, in cerca di convergenze su obiettivi e sfide della prossima legislatura. Pare però naufragata l'idea di una grande coalizione a 4, rilanciata la scorsa settimana da AR. L'idea non sembra infatti piacere a Psd e Libera, che intendono invece presentarsi alle urne, insieme al PS, con una propria coalizione.