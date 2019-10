Riflettori di Rete sulla Giustizia: "La Reggenza va tutelata senza pressioni"

E' uno dei temi più caldi, su cui si è consumato uno scontro feroce e che torna a dividere. La giustizia sta catalizzando la politica e non è un caso che sia stata scelta, assieme agli Esteri, come principale argomento di riflessione nel primo appuntamento di Rete con la cittadinanza. Elena Tonnini e Matteo Zeppa inaugurano quindi il percorso di avvicinamento alle elezioni puntando i riflettori su una questione spinosa, su cui si è consumato – dicono – un forte scontro istituzionale. Sul tavolo la presa d'atto dei due giudici d'appello, le richieste del Dirigente del Tribunale, le sollecitazioni dell'ex maggioranza. “Non è tempo di forzature” – dicono i due consiglieri, ribadendo concetti su cui concorda tutta l'opposizione: “C'è un Consiglio Generale sciolto, l'unica carica istituzionale effettiva è la Reggenza che va tutelata senza troppe pressioni”. Manca, poi, la relazione sullo Stato della giustizia del 2018. “Senza numeri – commenta Zeppa – non possiamo fare disquisizioni, non ci sono dati a supporto delle tesi del dirigente del tribunale”. Si è parlato anche di politica estera, con gli interventi di Giovanni Zonzini e Paolo Rondelli.

Per Rete è prioritario ristabilire il rapporto con l'Italia, e nel rilancio del sistema indica come strada maestra la collaborazione effettiva dei vari attori in causa. Domani sera è previsto un nuovo incontro pubblico mentre venerdì verranno raccolte le firme per la presentazione della lista. Nella frammentazione generale in cui manca un quadro politico chiaro, “noi – dice Rete - siamo quasi pronti con i ragazzi di Motus Liberi”. Il programma è stato condiviso da mesi e sui candidati un'anticipazione: “Ci saranno tante facce nuove”.