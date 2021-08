Riparte il Consiglio: fari su dimissioni Dg Iss, Piano sanitario e nuovo ospedale

Al via oggi il Consiglio di agosto. Diversi i temi caldi all'ordine del giorno: dopo il comma comunicazioni e la presa d'atto dell’aggiornamento della composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti, al punto 13 l'Aula sarà chiamata al dibattito sul “Riferimento del Congresso di Stato in merito all’attuale situazione del sistema sanitario e sulle prospettive future”. In particolare si prenderanno in esame le dimissioni del Direttore generale dell'Iss Alessandra Bruschi, il Piano sanitario e socio-sanitario e il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale di Stato.

Subito dopo le seconde letture legate al recupero credito e alla cartolarizzazione degli Npl. Poi cinque progetti di legge in materia di giustizia, in prima lettura: “La Magistratura. Ordinamento giudiziario e Consiglio Giudiziario”, “Modifiche alla Legge 16 settembre 2011 n.139 “Norme di procedura in materia di astensione, ricusazione dei Magistrati", “Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia”, “Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale”, “Disposizioni in materia di Collegi Sindacali e/o Sindaci Revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale”.