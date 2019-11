Scoccata la mezzanotte, a San Marino è iniziata la campagna elettorale in vista della tornata dell'8 dicembre. Nottetempo candidati e volontari si sono muniti di colla e spazzolone per affiggere i manifesti degli spazi appositi. Non solo le bacheche fisiche sono state riempite ma anche quelle virtuali dei social, ben presto inondate di fotografie, simboli e numeri dei candidati. Ed è subito polemica per alcuni cartelloni di Repubblica Futura che sono stati appesi prima dell'orario prestabilito – la mezzanotte di domenica appunto – e su plance comuni. Immediata la risposta di RF che, sui propri profili social, ammette l'errore e si scusa per l'accaduto, puntualizzando che sono stati subito rimossi.

San Marino Rtv coprirà queste elezioni con spazi Tv, Radio e Web. Già on line sul nostro sito la sezione dedicata alle Elezioni 2019 dove trovare candidati e programmi e da oggi, per la campagna elettorale, tutte le informazioni in tempo reale.