San Marino-Italia: Segretario Renzi insignito dell'onorificenza dell'Ordine della Stella

La cerimonia all'Ambasciata

Promozione, rafforzamento e ammodernamento dei legami con l'Italia: sono le ragioni principali del riconoscimento ricevuto dal Segretario di Stato agli Esteri. Nicola Renzi, durante una cerimonia in Ambasciata, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della stella d'Italia. Titolo conferito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e consegnato dall'ambasciatore Guido Cerboni. Tra i meriti rientra, come ha spiegato Cerboni, “il forte impegno personale per l'avanzamento del negoziato di associazione” di San Marino all'Unione europea.

Nel servizio, le interviste a Guido Cerboni (ambasciatore d'Italia a San Marino) e a Nicola Renzi (segretario di Stato agli Esteri)