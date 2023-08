San Marino: prosegue l'esame delle istanze d'Arengo, si alla 'Capsula Mundi' in discussione quella sugli alcolici

I lavori consigliari sono proseguiti nella seduta notturna con l'approvazione dell'Istanza 24, che prevede l'introduzione della pratica 'Capsula Mundi' in materia mortuaria, 14 i Sì e 13 i contrari. Mentre epilogo opposto per le due successive all'attenzione dell'Aula: via libera alla 26 per risolvere la problematica della mancanza di loculi al cimitero di Domagnano, e rigetto per la 29, che chiedeva di regolamentare l'uso di tutti i mezzi a trazione su ruote, che non ha ricevuto alcun voto favorevole. Maggioranza e Opposizione hanno poi avviato il dibattito sull' Istanza sugli alcolici. Dibattito che riparte nel pomeriggio: chiede di prevedere la stessa età sia per la vendita che per la somministrazione di alcolici.