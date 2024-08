Secondo mandato per Pedini Amati: “Strutture di livello, per un turismo di qualità”. Il metodo: “Sintesi e collaborazione”

Tra gli obiettivi: la riqualificazione del Nido del Falco. Diverse le deleghe: la nuova sfida alla Segreteria all'Informazione; al lavoro per dare soluzione all'emergenza abitativa. C'è tutta l'energia di chi affronta il secondo mandato forte di risultati che definisce positivi. Delega primaria quella del Turismo, strettamente legata all'Attrazione degli Investimenti turistici. Gioca sulla continuità, quando guarda agli eventi e all'importanza della programmazione, auspicando una sempre più stretta sintonia con operatori e associazioni di categoria. E torna l'obiettivo prioritario: ricettività di livello per un turismo di alta qualità:

“Un obiettivo che ci poniamo – dice - è quello di iniziare ad alzare il livello dei turisti che vengono a visitare la nostra bellissima Repubblica: un hotel a 5 stelle, se possibile; la riqualificazione del Nido del Falco. Abbiamo delle interlocuzioni, in questo periodo, per creare lì delle suite, piuttosto che un rilancio anche dell'attività ristorativa. E un aspetto che avevamo già previsto in precedenza, con la San Marino Wedding Organizations, per un luogo dove poter fare i matrimoni".

Tante le deleghe: sfida nuova quella che lo vede alla Segreteria all'Informazione, già al lavoro per la prossima avventura dell'EXPO di Osaka; mentre rivendica quanto fatto nell'ambito della delega alle Poste: “Abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati – ricorda - indipendentemente dal mondo filatelico, che sono stati quelli di avvicinarci moltissimo al pareggio di bilancio, intervenendo sugli sprechi, ottimizzando le risorse lavorative interne”.

Infine, la delega alla Cooperazione: un impegno delicato, per il quale chiama ad agire in sintonia, nelle soluzioni da dare all'emergenza abitativa: “Dovremmo intervenire nel creare nuovi alloggi per l'edilizia sociale – spiega ancora - Solo un governo, solo una maggioranza coesa lo può fare. Avevamo identificato un'area, piuttosto che un'altra, per creare appartamenti per ospitare le persone che ne fanno richiesta. Pensate che oggi le domande sono 67”.

La necessità di agire, puntualizzando così il metodo, con l'appello a Governo e maggioranza nelle due parole chiave: sintesi e collaborazione. “Dobbiamo trovare il modo di dire: 'Sì, facciamo questa cosa; no, non facciamo quest'altra cosa' – conclude - perché non possiamo lasciare in stallo un Paese. Mi aspetto che diamo delle risposte. Noi siamo qui per questo”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati