Segretario Beccari, "Regione adriatico-ionica banco di prova per il Titano"

Il Segretario Luca Beccari apre a Tirana il 7mo forum della strategia della macro regione Adriatico Ionica. Richiamando l'ingresso di San Marino a febbraio. Con i relatori che hanno dato il loro 'Benvenuto nella nostra famiglia', dalla presidenza albanese ai rappresentanti dell'Unione Europea, di cui Eusair rappresenta la strategia 'Green' europea negli Stati che si affacciano sul Mediterraneo. La chiave dei lavori è 'cooperazione', per rispondere alla sostenibilità ambientale, economica e turistica. La pandemia e la guerra irrompono negli interventi, con il pieno sostegno all'Ucraina. Ed è proprio la dimensione sociale a irrompere in questo Forum con l'ipotesi di farne un nuovo pilastro nella strategia europea per la macro area Adriatico-Ionica.

Si entra nel concreto con il Consiglio Adriatico-Ionico a porte chiuse dove San Marino rilancia il suo impegno su protezione ambientale, connettività e turismo sostenibile. Temi rilanciati anche dalla Bosnia Erzegovina che raccoglie dall'Albania la presidenza per il prossimo anno. Spazio anche al tema delle nuove generazioni e come renderle partecipi di un percorso comune.

A margine l'incontro del Segretario Beccari con il sottosegretario per gli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova. Per riallacciare i temi bilaterali e ribadire l'importanza dell'investimento che l'Europa fa sulla macro regione adriatica, con le positive ripercussioni per il Titano.

Nel video l'intervista al Segretario agli Esteri, Luca Beccari