Sindacati in piazza contro il DES

Sindacati in piazza per fermare il Distretto Economico Speciale. Lo annunciano le tre sigle, chiamando a raccolta delegati e rappresentanti sindacali, ma anche la cittadinanza, in un sit-in sul Pianello mercoledì 5 aprile, in concomitanza con i lavori della Commissione Finanze, che vede in esame proprio il progetto di legge sul DES. Da tempo espressa contrarietà al progetto, CsdL, CdLS e USL ribadiscono la propria azione forte a “tutela dell'economia sana, dei suoi equilibri territoriali e della sua stessa sovranità”, dicono, ricordando che lunedì vedranno il Segretario Gatti per illustrare gli emendamenti di maggioranza.

Riferito poi del confronto di ieri sulla politica dei redditi con il Congresso. Governo disponibile ad aprire un tavolo sugli argomenti specifici posti dai sindacati, mentre “sui grandi temi per la prospettiva del Paese – così riferiscono le tre sigle – il confronto con le parti sarebbe solo una eventualità, in quanto scelte che competono esclusivamente all'Esecutivo”.

Contro il Des anche Libera che teme un monopolio straniero e ha raccolto migliaia di firme. Oggi l'incontro con i sindacati, condividendone le perplessità sia nel merito che sul metodo, in particolare riguardo alle residenze non domiciliate. "Abbiamo apprezzato la pianificazione del si-in", commenta il partito, che promette battaglia nel paese e in commissione. Il 3 Aprile ha organizzato assieme a Demos una serata pubblica a cui parteciperanno anche sindacati e associazioni datoriali.