Siria: a Belgrado San Marino vota per lo stop all'intervento turco

in collegamento Marica Montemaggi

San Marino si esprime in merito all'intervento turco in Siria all'assemblea dell'Unione interparlamentare in corso a Belgrado. La delegazione sammarinese ha infatti votato a favore di una risoluzione presentata dalla Francia per interrompere l'offensiva turca. Per il Titano partecipano Marica Montemaggi, capodelegazione, insieme a Teodoro Lonfernini e Mara Valentini. Il punto d'urgenza non ha, però, raggiunto i voti necessari per essere inserito nella risoluzione finale. Numerosi sono i temi al centro di questa 141esima assemblea. Nel video, l'intervista alla capodelegazione, Marica Montemaggi, su questo e altri punti.