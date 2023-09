Sul Titano il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli. Beccari: "Il rapporto con l'Italia sta evolvendo"

Nel video le interviste all'On. Giorgio Silli, Sottosegretario agli Affari Esteri e Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Ad accogliere il Sottosegretario agli Affari Esteri Giorgio Silli, al suo arrivo sul Titano, l'Ambasciatore d'Italia, Sergio Mercuri. Un primo confronto cordiale di aggiornamento sui dossier aperti.

Quindi a Palazzo Begni l'incontro con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. “Storie che si compenetrano, l'amicizia fortissima, la cospicua presenza di cittadini italiani sul territorio”, tutti elementi che qualificano “rapporti ben più che eccellenti tra i due Stati”. “Dovremmo fare di più - dice il Sottosegretario - affinché la Repubblica conosca i numeri di San Marino, la sua storia e la storia delle relazioni bilaterali".

Focus sull'accordo Ue su cui sta si sta concentrando San Marino. Processo in corso che vede da parte italiana massima disponibilità a tutti i livelli.

Il “nuovo corso” dei rapporti con l'Italia si evince anche dall'assiduità di contatti e incontri al vertice dell'ultimo periodo e che avranno il loro culmine con la visita a San Marino del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a dicembre. “Sono qui a far da apripista – afferma l'Onorevole Silli, portando nell'occasione anche i saluti del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, anch'egli atteso presto sul Titano. "Una visita del Capo di Stato italiano è veramente un evento importantissimo, - sottolinea Silli - la dice lunga sulla considerazione per la Repubblica di San Marino da parte del Quirinale e dell'Italia. Il Presidente Mattarella è profondamente europeista e garante dei nostri accordi internazionali. Chi meglio di lui con una visita può manifestare la volontà di continuare ad essere anici ad aeternam di San Marino".

Posto dal Segretario Beccari l'accento sull’attivazione del primo tavolo di confronto della settimana prossima che svilupperà anche temi relativi al lavoro. Sul tavolo poi la questione delle Adozioni Internazionali sul quale il Sottosegretario ha espresso la volontà di collaborare con i competenti servizi sammarinesi. "E' un periodo molto intenso di rapporto bilaterale, importante per confermare sì che San Marino sta facendo un percorso importante a livello europeo ma riconosce l'importanza allo stesso modo l'importanza del rapporto bilaterale con l'Italia che cambierà evidentemente nel contesto dell'accordo di associazione ma non per questo sarà meno forte ed efficace. E' bello potersi ritrovare in queste occasioni a ragionare sul futuro, sulla prospettiva, sulle progettualità e sulla collaborazione e devo dire e che ogni volta le questioni aperte, le cosiddette cose da sistemare e da risolvere sono sempre meno. Il rapporto tra San Marino e Italia sta evolvendo e lo sta facendo nella direzione giusta, che è quella di costruire insieme e non solo di risolvere i problemi".

Europa, occupazione, cittadini residenti all'estero, calo demografico, migrazioni: un quadro della realtà sammarinese e italiana, sul piano politico, economico e sociale, con puntuale aderenza alla stretta attualità, delineato anche nell'udienza con i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Il segnale ineludibile di una partecipazione vicendevole su questioni di grande rilevanza non solo sul piano bilaterale ma anche europeo.

