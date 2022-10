Temi energetici in Congresso, Righi: "prendiamo in considerazione anche idrogeno e nucleare"

Conferenza settimanale del Congresso del Stato in cui i Segretari Lonfernini e Righi hanno fatto il punto sui temi che hanno impegnato l'esecutivo. Lonfernini ha anticipato che la maggior parte delle tematiche è stata affrontata nel dibattito Consigliare. Fatto il punto sulle riforme. Approvata la scorsa settimana quella previdenziale, sviluppato a tutto tondo il confronto con le realtà istituzionali, ha detto Lonfernini. La prossima settimana si riunirà la Commissione per la riforma che riguarda il mercato del lavoro per la quale sono previsti ulteriori approfondimenti in settimana tra politica, sindacati e categorie.

Il grande tema al centro del dibattito resta l'approvvigionamento energetico. È una situazione che il paese subisce a fronte della crisi energetica avviata nel 2021 e peggiorata con il conflitto tra Russia ed Ucraina. Per un paese che ha il 100% del suo approvvigionamento che arriva dall'esterno, dice Lonfernini, la situazione è particolarmente complessa. Il Segretario con delega ai rapporti con l'AASS sottolinea che gli incrementi previsti, del 104% per il gas ad uso domestico e del 136% per l'energia elettrica, riguarderanno soltanto i mesi a venire del 2022, cioè novembre e dicembre, per poi proseguire nel 2023.

Anche con la maggiorazione prevista Lonfernini torna a ribadire che i prezzi a San Marino saranno più bassi rispetto all'Italia e all'Europa del 57% per quel che riguarda l'energia elettrica e del 25% per il gas. Il governo, anticipa, è già al lavoro per interventi a sostegno delle famiglie. Lonfernini in chiusura specifica che non esiste alcun problema di approvvigionamento del gas per San Marino, ma nel mercato di oggi i fornitori per chiudere i contratti chiedono obbligazioni fideiussorie liquide molto onerose a margine del contratto.

Anche il Segretario Righi sottolinea la complessità internazionale che impone un cambiamento a San Marino, un ripensamento profondo della sua posizione sul piano internazionale. Le emergenze hanno rallentato alcuni percorsi che sono comunque fondamentali: affianco alle politiche emergenziali devono essere fatti investimenti di breve e lungo periodo. Righi parla del tema dell'idrogeno, del nucleare e delle energie rinnovabili. Il Segretario all'industria parla delle norme che saranno all'attenzione dell'aula: quella per le attività produttive, in materia di consumo, ma anche Blockchain per aprire mercato nuovo.

Il Congresso di Stato ha inoltre emesso una nuova delibera riguardo Amazon per mettere mano ad un percorso che imposta un lavoro che porterà, entro fine ad avere una policy nazionale riguardo al cloud e alla gestione dei dati. Infine annunciato per domani sera, un incontro con esponenti di Alibaba. L'iniziativa fa seguito all'apertura del canale AliPay nel 2021, così da aumentare anche i flussi turistici da quell'area.