Ucraina: la politica si mobilita, dal governo ai giovani Dc, condanna del PS, Libera raccoglie beni di soccorso

Alle 13.00 il Congresso di Stato ha convocato una conferenza Stampa straordinaria nella sala stampa di Palazzo Pubblico. Ci saranno i segretari di Stato Luca Beccari, Elena Tonnini, Andrea Belluzzi e Fabio Righi per spiegare la posizione della Repubblica di San Marino in relazione alle tensioni internazionali e all'intervento russo in Ucraina. Sul fronte politico arriva la ferma condanna del Partito Socialista per "l’ingiustificabile aggressione della Russia all’Ucraina", esprimendo solidarietà e vicinanza al popolo Ucraino. "Mai come in questo momento - scrive Ps - è necessaria un azione forte e straordinaria della diplomazia di tutto il mondo. per fermare un conflitto che rappresenta una inaccettabile violazione del diritto internazionale che richiama alla memoria i giorni più bui del secolo scorso". Libera diventa un punto di raccolta per medicinali, abbigliamento e materiali di primo soccorso per l’Ucraina che saranno spedite tramite un gruppo di volontari. Gli orari di raccolta saranno dalle 9.30 alle 14.00.

Alle 21.00 appuntamento speciale su Zoom con la Scuola di Formazione Politica, promosso dai GDC (Giovani Democratico Cristiani), dal titolo "Attacco all'Ucraina: quali possibili scenari?". Ospiti dell'evento il Segretario Beccari con Mario Mauro, ex Ministro della Difesa Italiano e Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino.