L'Ufficio di Presidenza ha intanto fissato data e ordine del giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale. L'Aula tornerà a riunirsi ad agosto, da lunedì 21 a giovedì 24 e poi da lunedì 28 a martedì 29, per completare l'esame dei commi rimasti inevasi nell'ultima sessione, a partire dall'assestamento di Bilancio. In agenda anche Decreti in scadenza, istanze d'Arengo, legge sulle società benefit e modifiche in prima lettura al Piano Regolatore Generale.