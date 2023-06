Uip: anche San Marino a Lisbona per parlare di futuro, clima, democrazia e sfide che ci attendono

Nel video l'intervista a Lorenzo Bugli (membro del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l'Unione Interparlamentare)

Cambiamento climatico, valori della democrazia e sfide dei parlamenti per il futuro: sono i temi al centro della Giornata internazionale del Parlamentarismo a cui partecipa, a Lisbona, anche San Marino. Un evento che coincide con i 134 anni dell'Unione Interparlamentare fondata nel 1889 e che, nel tempo, ha promosso i valori della pace e dello sviluppo sostenibile.

In Portogallo si sono ritrovati presidenti e membri degli organi legislativi dei Paesi partecipanti; per il Titano il consigliere Lorenzo Bugli. Sfide che potranno essere oggetto di riflessione anche a San Marino. Ad esempio "nel prossimo Consiglio - dice Bugli - quando relazionerò su quanto fatto in questi giorni, visto anche l'Accordo di Associazione". "Il nostro Parlamento è al passo coi tempi? Ha bisogno di una revisione per essere più veloce su certe risposte?" sono alcune delle riflessioni lanciate dal consigliere che aggiunge: "I parlamenti sono il vero simbolo di democrazia e libertà". In base a quanto si apprende, proprio il presidente dell'Uip, Duarte Pacheco, sarà sul Titano per partecipare il 1 Ottobre alla Cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti.

