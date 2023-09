Uip, il presidente "premia" con la sua presenza a San Marino la dedizione della Repubblica nel contesto internazionale

Nel video l'intervista a Lorenzo Bugli

La democrazia come valore fondante, l'esigenza- nella vastità e complessità della crisi- che il senso di appartenenza e di identità tenga uniti e coinvolga i giovani. A Palazzo Pubblico l'incontro del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l'Unione Interparlamentare, con il Presidente Duarte Pacheco, che domenica sarà oratore ufficiale nella cerimonia d'insediamento dei- Capitani Reggenti. L'unione interparlamentare è importante per San Marino (e il Titano garantisce una presenza costante che il Presidente ha voluto oggi riconoscere e premiare con la sua presenza) perché mette al centro temi identitari "per il nostro paese" continua Lorenzo Bugli presidente del Gruppo di San Marino all'Unione interparlamentare. Tra gli argomenti al centro del confronto, l'esigenza di coinvolgere i giovani nella vita dei propri paesi, "la loro energia è fondamentale" .

