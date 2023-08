Un portavoce della Commissione Europea, Balazs Ujvari, conferma l'obiettivo di concludere i negoziati entro il 2023

Balazs Ujvari, portavoce per il bilancio e le risorse umane, l'aiuto umanitario e la gestione delle crisi, le relazioni UE-Svizzera della Commissione europea, ha risposto ad una richiesta della redazione del Tg San Marino, in merito alla lettera congiunta di tre presidenti di organismi regolatori europei, per mettere in guardia la Commissione sui rischi insiti nella conclusione di un accordo di associazione con San Marino, Monaco e Andorra.

"Abbiamo preso nota delle opinioni espresse nella lettera dei presidenti delle tre agenzie. Dal marzo 2015 sono in corso negoziati con Andorra, Monaco e San Marino per concludere un accordo di associazione. L’obiettivo è concludere i negoziati entro la fine del 2023, come richiesto dal Consiglio nelle conclusioni adottate nel giugno 2022. Il futuro accordo dovrebbe prevedere la partecipazione di Andorra, Monaco e San Marino al mercato interno dell'UE e la cooperazione con l'UE in altri settori politici. L’elevato grado di integrazione con i tre partner previsto dal futuro accordo dovrebbe basarsi, tra l’altro, sulle quattro libertà del mercato interno, sulla creazione di condizioni di parità, sulla buona governance fiscale e sull’allineamento all’acquis, nonché su forti e resilienti basi istituzionali. Nel condurre questi negoziati, la Commissione europea si ispira ai principi enunciati dal Consiglio nelle sue conclusioni. Tali conclusioni del Consiglio individuano specificamente i servizi finanziari come un settore in cui tale integrazione dovrebbe essere realizzata, sulla base di un rapido allineamento all’acquis, nonché di una solida supervisione e applicazione in linea con gli standard dell’UE. I prossimi negoziati sull'accordo di associazione con i tre paesi sono previsti per la metà di settembre".