Unanimità in aula per l'audizione del coordinatore del tavolo per la vigilanza sulle attività economiche

Dopo la ratifica, ieri sera, del decreto sulle attività economiche l'aula questa mattina ha ripreso i lavori dall'esame di un ordine del giorno di Rete che chiedeva l'audizione, in commissione finanze, del coordinatore del tavolo congiunto per la vigilanza e il controllo delle attività economiche. In seguito ad un accordo, Rete ha ritirato il suo odg e ne è stato sottoscritto un altro da tutti i gruppi con alcune modifiche che prevede l'audizione entro il 25 marzo. Il documento è stato approvato all'unanimità con 33 voti favorevoli.

L'aula ha poi provveduto ad alcune nomine. A Loris Francini affidata la Presidenza del Cda dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione. Nel comma dedicato a dichiarazioni di pubblica utilità, permute ed assegnazioni varie, due delle pratiche in elenco non sono passate, non avendo ottenuto i 39 voti necessari, previsti dalla maggioranza qualificata richiesta.

Tra i decreti il primo ad essere preso in esame è stato quello riferito alla crisi dell'Alluminio Sammarinese. L'obiettivo è sostenere il risanamento e il finanziamento dell'impresa, anche nell'accesso al credito, scongiurare il pericolo di chiusura ed estendere la cassa integrazione, fino ad 8 mesi all'anno per ogni lavoratore. Larga condivisione di massima da parte dell'aula.

Alla ripresa dei lavori, alle 15, il voto di un paio di emendamenti di Rete e poi la ratifica.