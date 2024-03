Dopo il colpo di scena 'storico' sulla nomina della Reggenza si torna in Aula

Riprenderanno nel pomeriggio i lavori del Consiglio Grande e Generale, interrotti ieri per l'elezione dei Capitani Reggenti: a salire alla massima carica dello Stato per il semestre 1° aprile - 1° ottobre 2024 saranno Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. La coppia, sostenuta da Psd e dalle opposizioni, ha prevalso per un soffio nel testa a testa con i candidati proposti dal Pdcs Italo Righi e da Npr (quota AR) Rossano Fabbri. Non era mai accaduto che entrambi i designati alla Suprema Magistratura non venissero poi nominati dai 60, almeno in tempi moderni. Una questione essenzialmente politica, non istituzionale.

Quanto accaduto in Aula, è stato un vero e proprio colpo di scena, che si potrebbe definire storico. Anche se le premesse, con il veto del Psd all'ipotesi Rossano Fabbri, facevano presagire uno scontro in Parlamento. Un messaggio chiaro per il partito di maggioranza Pdcs e per Alleanza Riformista. In attesa di sentire i primi commenti, che non mancheranno alla ripresa dei lavori.

Al di là delle felicitazioni alla Reggenza Rossi-Gasperoni, una 'voce' in casa democristiana arriva dai social. "Politicamente da domani ci aspettano settimane di scenari interessanti da delineare - scrive il SdS al Lavoro Lonfernini su Facebook - La strada verso le elezioni non è partita in maniera ordinata e certamente i pensieri saranno per tutti".