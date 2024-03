Bonus alle famiglie per i prodotti destinati alla prima infanzia: ratifica attesa in serata

Consiglio Grande e Generale

In un clima quasi surreale, il Consiglio Grande e Generale, ha ripreso i lavori, proseguendo con la ratifica dei decreti, avviata prima dell'elezione a sorpresa della Reggenza Rossi-Gasperoni. Il regolamento dell'aula impone di trattare negli interventi solo i temi del comma in discussione e non c'è stato dunque alcun dibattito sul caso politico del momento, anche se qualche digressione – specialmente dai banchi di Rete - c'è stata, con conseguente richiamo all'ordine da parte della Reggenza.

Ratificato senza alcun voto contrario il decreto per l'istituzione di un organismo di sorveglianza sulla cartolarizzazione degli npl che dovrà presentare una relazione semestrale alla commissione finanze. In discussione, a seguire, il decreto per un bonus alle famiglie, da accreditare sulla Smac, in base al reddito pro-capite – che deve essere inferiore ai 10.600 euro - per l'acquisto di prodotti per la prima infanzia a domanda rigida. Dalle opposizioni rimarcata l'assenza dell'Icee, come criterio più equo per l'assegnazione del bonus.

Respinto l'emendamento di Libera per rendere la misura strutturale, anziché una tantum per il 2024. No anche ad un emendamento di Rete per triplicare gli importi, mentre è stata parzialmente accolta la richiesta del Movimento di ritoccare al rialzo la quota attribuibile in base alla presenza in famiglia di neonati o bambini di età inferiore ai tre anni. Circa 800 - ha riferito il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti – le famiglie che potranno accedere al bonus. La ratifica è attesa in seduta serale quando proseguirà l'esame dei decreti, compreso quello per la mitigazione dei mutui. Domattina è invece in programma un confronto sull'Accordo di Associazione all'Unione Europea, con l'obiettivo di arrivare ad un documento largamente condiviso.