Mutui prima casa: ratificato il decreto per mitigare l'importo della rata

In mattinata il Consiglio Grande e Generale ha ripreso i lavori dal comma relativo alla presentazione, da parte del Segretario di Stato Luca Beccari, del Documento Programmatico relativo all’implementazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. In seduta serale ratificato il decreto delegato che istituisce un bonus straordinario in favore dei nuclei familiari per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia e a domanda rigida. Ratificato anche il decreto per la mitigazione dei tassi di interesse sui mutui “prima casa”. Rispetto alla versione originaria, abbassato da 25mila a 18mila euro il reddito pro-capite famigliare per poter accedere alla misura, a partire dal 1° aprile. Chi possiede i requisiti potrà richiedere alla banca di applicare un tetto massimo alla rata, pari all'ultima maturata nell'anno finanziario 2022. Respinto per un soffio – 18 a 17 – un emendamento di Rete che mirava a stabilire lo spread massimo applicabile ai prestiti assistiti dal contributo statale.