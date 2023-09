Visita Napolitano a San Marino: un momento storico ripercorso dai protagonisti dell'epoca

Il ricordo di Luca Beccari, Valeria Ciavatta e Pasquale Valentini

La visita di Giorgio Napolitano a San Marino il 13 giugno 2014, da presidente della Repubblica, rappresentò un passaggio fondamentale nei rapporti tra Italia e San Marino, segnando una distensione dopo il periodo difficile della black list. Valeria Ciavatta e l'attuale segretario agli Esteri Luca Beccari ricoprivano, all'epoca, il ruolo di Capitani Reggenti.

"Fu un chiaro segnale politico da parte dell'Italia - afferma il segretario Beccari - di apertura di un nuovo fronte. Nel mio ruolo di Capitano Reggente, assieme alla collega Ciavatta, sentivamo la responsabilità di questo momento. Da lì in avanti, poi, si aprì una stagione di collaborazione" tra i due Paesi. "La visita sanciva l'avvio di un nuovo corso - afferma Valeria Ciavatta - con la considerazione che San Marino meritava e merita di avere nei rapporti con la Repubblica italiana e nel contesto internazionale. E il riconoscimento di un percorso virtuoso. In quell'occasione, a Giorgio Napolitano rappresentammo l'intenzione di giungere a un Accordo di associazione con l'Ue".

Allora il titolare della politica estera era Pasquale Valentini. Passato il periodo della black list, ricorda Valentini, "il Presidente venne per suggellare quel percorso e per rinnovare l'ammirazione nei confronti della Repubblica, per dire che nuove prospettive si stavano aprendo tra cui quella dell'Europa. E annunciò che, durante l'imminente presidenza dell'Italia, probabilmente ci sarebbero state delle prospettive per San Marino. Non a caso, in quell'occasione, il Titano vide l'apertura dell'Accordo di associazione". Per quest'anno è prevista la visita dell'attuale presidente italiano Sergio Mattarella che, prevede Beccari, rappresenterà un'ulteriore fase nei rapporti bilaterali.

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (segretario di Stato Affari Esteri), Valeria Ciavatta (Capitano Reggente semestre 1 aprile - 1 ottobre 2014), e Pasquale Valentini (ex Segretario di Stato Affari Esteri)