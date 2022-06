World Urban Forum, Segretario Canti: “San Marino al lavoro sui temi della mobilità sostenibile”

Partecipazione al Forum di Katowice e al relativo tavolo ministeriale per il Segretario al Territorio. A confronto, per ribadire l’importanza di implementare l’Agenda Urbana sullo sviluppo sostenibile, per avere città più resilienti e accessibili. Fissati gli obiettivi: supportare i processi di trasformazione delle città, aumentare i fondi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, attirando anche finanziamenti privati per realizzare progetti di interesse sociale. Focus sulle azioni degli Stati che, in varia misura, stanno implementando le azioni dell’Agenda Urbana, con iniziative concrete in grado di migliorare la qualità della vita degli abitanti, soggetti da porre al centro di tutte le politiche urbane.

Si è parlato poi di mobilità sostenibile, per trasformare le città in luoghi più accessibili e sicuri, e dell’importanza di incentivare la mobilità lenta e pedonale in sicurezza. Obiettivi che San Marino sta portando avanti, partendo dal nuovo PRG, che deve includere le opere infrastrutturali e strategiche ed i progetti individuati nel piano nazionale delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il Segretario al Territorio, Stefano Canti, proprio in riferimento alla mobilità sostenibile, ricorda come “in questi giorni l’AASLP abbia terminato i lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento del Parco Ausa e Parco Laiala, per collegare, in totale sicurezza per i ciclisti ed i pedoni, due importanti parchi urbani. L’obiettivo resta quello di arrivare alla 83° Conferenza dell’UNECE di Ottobre con lo strumento urbanistico territoriale innovativo che dia risposte ai temi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.”