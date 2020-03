16 Marzo 1898 a Torino nasce la FIF (Federazione Italiana del Football)

In una Torino di fine secolo con la primavera alle porte nasce quello che a tutt'oggi è il massimo organo del Calcio in Italia, la FIGC. Era esattamente il 16 marzo di 122 anni fa quando prendeva vita la FIF Federazione Italiana Football, nome che mantenne per i primi suoi 11 anni di vita, rimanendo con quello fino al 1909. Oggi la FIGC che conosciamo anche come "Federcalcio" è di fatto l'organo più importante dello sport più amato del mondo, avendo su tutto il territorio nazionale il controllo del gioco del calcio. Punto di riferimento per tutte le manifestazioni al calcio legate, siano esse competizioni a 11 giocatori, ma anche a 7 o a 5, tra le sue varie funzioni la Federcalcio rientrano anche quelle direttive e organizzative della Nazionale Italiana di Calcio, delle formazioni giovanili e della loro crescita non solo professionistica, di tutti i campionati professionistici e dei campionati dilettantistici interregionali. Non ultimo anche l'organizzazione e la direzione dei campionati di calcio femminili.

Attualmente la sede centrale della FIGC è a Roma, ma nonostante il trasferimento nella capitale ha ancora forte l'influenza delle radici fortemente radicate all'ombra della Mole Antonelliana, avendo avuto Torino l’onore oltre un secolo fa di ospitare un organo in grado di raccogliere tantissime adesioni, da società e associazioni impegnate in discipline diverse. E' stata il pilastro dello sport italiano a livello giovanile se si pensa che molte delle società che entrarono a far parte della FIGC sono ancora oggi molto conosciute e seguite. Sempre alla FGIC si deve l'organizzazione nel 1898 del primo campionato di calcio italiano







a cui parteciparono il Genoa Cricket and Athletic Club, il Football Club Torinese, l’Internazionale Torino, la Reale Società Ginnastica Torino, l’Unione Pro Sport Alessandria, SEF Mediolanum e la Società Ginnastica Ligure Cristoforo Colombo, della durata di una giornata e vinto dal Genoa Cricket and Athletic Club.