2021 anno alla "menta"

La menta non è mai stata così gettonata, e non solo per il suo profumo o per le sue partecipazioni nei Cocktail più famosi. Questa volta se ne parla per il suo utilizzo contro l'invecchiamento della pelle. Citata anche nella mitologia, infatti Minthé l'amante di Ade, uno dei cinque fratelli di Zeus, anch'egli divorato dal padre alla nascita e successivamente liberato dal suo triste destino dal Dio dell'Olimpo. Era sposato con Persefone, che restava al suo fianco solo 6 mesi l’anno perché, con l’arrivo della primavera, risaliva in superficie. La storia ci narra che gli inferi non erano popolati solo dalle anime, ma vi si trovavano anche creature divine come le ninfe. Tra queste vi era Minthé, figlia del Dio del fiume Cocito. Tra Ade e la bella ninfa fu vero amore, furono assorbiti l’uno dall’altra, si dimenticarono l’avvicinarsi dell’autunno e il ritorno di Persefone, che li sorprese. Ade, a questo punto pur di salvare l'amata, la trasformò in uno stelo di menta.













La sua fragranza inebriante si diffuse per tutto il mondo sotterraneo e anche in superficie, avvolgendo la felce, il geranio, il patchouli e la rosa, intrigando i boschi con il suo sentore. E non è un caso che Diptyque dedica proprio a questa ninfa sfortunata la fragranza Eau de Minthé, un fougére insolito rispetto a quelli noti con base di lavanda o associati al gelsomino. Ma non è solo per il profumo di buono che la menta è considerata così preziosa, infatti il suo saper essere calda e ghiacciata, rilasciando quell'inconfondibile aroma fresco che ha proprietà benefiche, per i denti o per la pelle, ma non solo. Si può applicare sui capelli, avendo la menta potere detossificante e purificante, ed è indicata in un cuoio capelluto «accaldato» specie dopo un allenamento sportivo.









La piperita è caratterizzata da un’alta percentuale di mentolo, apporta extra freschezza ed è anti-imperfezioni. La menta è calmante e lenitiva, grazie all’elevata concentrazione di canfora. E' anche un ottimo digestivo tanto che gli inglesi la consumano sottoforma di tisane e decotti per scacciare la sbronza della sera precedente. Nel campo della cosmetica è di Chanel l'impiego della menta come prodotto star per combattere l'invecchiamento del viso, grazie al suo complesso protettivo e antiossidante, alla base di menta piperita, che la rende efficace nella lotta all’ossidazione cutanea e ai danni da stress.

Da non trascurare la sua ricchezza anche di vitamina C