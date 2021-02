La pandemia li tiene lontani l'Xbox li riavvicina

Mary è una donna di Bolton, in Inghilterra, che finalmente ha potuto ritrovarsi con Jason, lo ha fatto dopo un lungo lockdown che li ha tenuti separati. Lo hanno fatto in totale sicurezza rispettando abbondantemente le regole imposte. Mary e Jason sono rispettivamente nonna e nipote e il loro incontro è avvenuto attraverso Xbox Live una piattaforma per videogame. Una delle cose che la pandemia da Covid-19 ci ha insegnato è quanto sia importante trascorrere del tempo con i nostri cari, e forse che non è mai troppo tardi per imparare a giocare con i videogiochi. I due protagonisti di questa storia vivono a km di distanza uno dall'altra, che sono stati abbattuti da una intuizione di Jason, regalare una consolle alla nonna per vedersi on line. Gioco scelto per incontrarsi "Minecraft", Jason ha poi spiegato a nonna Mary tramite webcam come utilizzare il controller e interagire tramite chat vocale.













In cambio, Mary ha raccontato al ragazzo tantissimi aneddoti su di lei, incluso quello sulla sua numerosa famiglia formata da cinque fratelli. E tra una chiacchiera ed una spiegazione, Mary ha imparato a cimentarsi in corse rocambolesche attraverso le campagne britanniche in Forza Horizon 4, e ha esplorato il mare aperto assieme a Jason in Sea of ​​Thieves. Mary grazie a Jason e alla sua Xbox Series S ha così sconfitto la solitudine nella quale il Covid l'aveva spinta attraverso il lockdown, ma questa potrebbe diventare una via di fuga dalle condizione di abbandono in cui versano tantissimi anziani, impossibilitati a raggiungere le proprie famiglie. Parlando del nipote Mary ha detto: "Mi piace la sua compagnia e sono solo felice che voglia stare con me", Jason ha poi aggiunto: "Ho parlato con lei più in questo lasso di tempo di quanto abbia mai fatto prima d'ora". Attraverso i videogiochi una storia a lieto fine e un insegnamento per tutti:

"Stiamo accanto ai nostri nonni, ovunque essi siano, e questo potrebbe essere un mezzo"