Un orto scolastico è diventato all' Istituto Rosa Luxemburg , l'alternativa alla sospensione di tutti quei ragazzi che adottano un comportamento da bulli. Un modo nuovo per affrontare un tema più che mai dibattuto, un'occasione per ridurre lo stress e ristabilire un contatto con la natura. Ne ha parlato Catia in diretta, ascolta il reloaded!