Angela Lansbury arriva il suo ultimo film ed è un giallo

E' ancora grande la commozione per Angela Lansbury, la bravissima attrice britannica resa celebre dal personaggio di Jessica Fletcher, l'investigatrice protagonista della serie televisiva "La signora in giallo", scomparsa l'11 ottobre scorso.









Arriva la notizia che uscirà alla fine di novembre l'ultimo film interpretato dalla Lansbury dal titolo: "Glass Onion – Knives Out" ed è il sguito di "Cena con delitto – Knives Out". Il protagonista maschile è Daniel Craig, ma nella pellicola compaiono tante altre star. Nel ricchissimo cast figurano attori prestigiosi come Edward Norton, Kate Hudson, Ethan Hawke e Hugh Grant.

Alla Lansbury è affidato un delizioso cameo, in cui ricorda il suo amato personaggio di Jessica Fletcher.

E'sempre bello poter rivedere la signora in giallo