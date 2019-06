Ascolta "Tim", l'album postumo di Avicii!

E' arrivato il giorno d'uscita del nuovo album del Dj svedese Avicii. Si chiama "Tim" e raccoglie tutte le collaborazioni a cui stava lavorando prima di togliersi la vita circa un anno fa. Il ricavato sarà devoluto alla Tim Bergling Foundation, un'organizzazione no profit che si occupa di salute mentale e prevenzione al suicidio.





Prima di lasciarci, Avicii aveva portato a termine gran parte dei dodici brani di "Tim", tra cui c'è anche "Heaven", in origine scritta e registrata nel 2014 con Chris Martin, frontman dei Coldplay.

Ecco la tracklist:



01. Peace of Mind (feat. Vargas & Lagola)

02. Heaven (feat. Chris Martin)

03. SOS (feat. Aloe Blacc)

04. Tough Love (feat. Agnes & Vargas & Lagola)

05. Bad Reputation (feat. Joe Janiak)

06. Ain’t A Thing (feat. BONN)

07. Hold The Line (feat. A R I Z O N A)

08. Freak (feat. BONN)

09. Excuse Me Mr Sir (feat. Vargas & Lagola)

10. Heart Upon My Sleeve by Avicii & Imagine Dragons

11. Never Leave Me (feat. Joe Janiak)

12. Fades Away (feat. Noonie Bao)