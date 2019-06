Ancora non si sono spenti gli entusiasmi di "Bohemian Rapsody" che arriva una performance inedita del leggendario front man dei Queen, Freddie Mercury. Si intitola "Time Waits For No One" ed è stata incisa nell'ormai lontano 1986 dal leader della band inglese , dopo quattro decenni potremmo gustare questa versione del tutto inedita di "Time" contenuta nel omonimo concept album del musical di successo. Ci sono voluti due anni di lavoro del vecchio amico di Freddie, produttore e musicista anche lui di successo a livello mondiale Dave Clark. Pubblicata dalla Universal Music Group il 20 giugno 2019, insieme a un nuovo video potente e profondamente commovente, che mostra un Mercury al suo massimo dello splendore

Freddie nel video di "Time Waits For No One" sarà accompagnato, da un solo pianoforte, facendoci, se mai se ne sentiva il bisogno, una delle voci più amate e spettacolari della musica.