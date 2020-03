Bruce Willis un sex symbol di 65 anni

Da trent'anni nell'immaginario collettivo lui è quello che dopo aver sconfitto il Male si toglie di dosso la polvere, scruta l’orizzonte finalmente sgombro di nubi minacciose e si incammina verso non si sa bene dove o cosa, alzando il sipario sull’ happy end. Lui è Bruce Willis, un sex-symbol dallo sguardo ironico ammiccante che sa essere dolce e duro allo stesso tempo, con i muscoli gonfiati ma non gonfiati in modo inverosimile e sempre più calvo.

Quello che però non tutti sanno è che il nostro eroe in realtà è nato in Germania e più precisamente nella base militare di Idar-Oberstein, il 19 Marzo del 1955 , il papà David di professione meccanico e la mamma, una ragazza tedesca di nome Marlene. I Willis si trasferiscono nel New jersey dove Bruce per vincere la balbuzie ( gli diedero il nome di Buck Buck) si iscrive ad un corso di teatro entrando alle fine nel circuito off di Broadway. La notorietà arriva con il telefilm «Moonlighting»,

ma il mondo lo conoscerà con la saga «Die Hard».

Anche se nella realtà la produzione avrebbe gradito di più Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger che fortunatamente per Bruce dovettero rinunciare spalancandogli di fatto le porte dello Star-System di Hollywood.Curioso l'episodio che lo lega al film "Ghost" del 1990 dove gli viene proposto il ruolo di Sam Wheat accanto alla bellissima Demi Moore all'epoca sua compagna. Bruce rifiuta dicendo che non rientra nelle sue volontà interpretare un fantasma,smentendosi poi dieci anni dopo accettando il ruolo del Dr.Malcolm Crowe ne "Il Sesto Senso" che diventerà un successo planetario.

Tra i suoi film "Pulp Fiction",«L’esercito delle 12 scimmie» a fianco di Brad Pitt, "Il Quinto Elemento" di Luc Besson e nei panni di uno spietato killer al fianco di Richard Gere e Sidney Poitier nel film "The Jackal". Tra le varie qualità di Bruce Willis c'è anche quella di cantante, in America ha già fatto uscire diversi album con cover di canzoni famose, si narra che nel seminterrato di casa sua abbia attrezzato una moderna e completa sala di registrazione con tanto di strumenti da dove si diverte a suonare e incidere con amici musicisti fidati. Tra le sue cover più famose spicca " Save the Last Dance for Me"