Cancellata in Canada la sfida dei capelli congelati

L’annuale competizione di Eclipse Nordic Hot Springs, nel gelido Yukon canadese, è stata cancellata a causa di un inverno insolitamente mite. Le temperature non sono scese sotto i -20°C, il minimo indispensabile per realizzare le stravaganti acconciature di capelli ghiacciati.

Ogni anno, i partecipanti si immergono nelle calde acque termali naturali e, una volta fuori, modellano i capelli congelati in forme spettacolari. Tuttavia, l’inverno appena trascorso non è stato abbastanza freddo per permettere lo svolgimento del concorso in condizioni ideali.

Per ottenere i migliori risultati, le temperature devono scendere almeno a -20°C, meglio ancora a -22°C o meno. Le categorie del concorso includono il miglior look femminile e maschile, il miglior gruppo, la migliore barba congelata e il premio del pubblico.

Il cambiamento climatico sta trasformando rapidamente la regione e con esso le sue tradizioni invernali. Per ora, gli organizzatori di Eclipse Nordic Hot Springs restano in attesa di un inverno sufficientemente rigido, ma il futuro del concorso potrebbe essere sempre più incerto.