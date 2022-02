Da sempre sull'amicizia ci sono adagi e massime che ci condizionano anche se non vogliamo. Gli amici quelli veri sono pochi e stanno sulla punta delle dita di una mano, oppure le amicizie che ti fai a scuola sono quelle che ti porterai dietro tutta la vita. Su una cosa avevano ragione, ed è che nei periodi scolastici era sicuramente più facile stringere amicizie e portarle avanti. Alcuni di questi rapporti si sono poi evoluti raggiungendo quasi un grado di fratellanza nel corso del tempo. Ma la vita è un nastro che scorre, e dalle scuole ti ritrovi all'università, catapultato poi nel mondo del lavoro con tutti i problemi che comporta e infine facente parte di un rapporto di coppia magari con figli e relative preoccupazioni anche di carattere finanziario.

Tempo libero e vita sociale sono le prime a cadere sotto i cambiamenti portati della nuova vita intrapresa. Una ricerca condotta negli Stati Uniti evidenzia come "diventare grandi" porti ad una drastica riduzione del tempo medio giornaliero riservato agli amici, il crollo passa dalle 2 ore spendibili a 20 anni arrivando ai 60 minuti scarsi che sono permessi a 40. Ora a cosa si deve la riduzione di tempo dedicabile alle amicizie e alle attività extra lavorative? Da Oxford arriva una prima risposta e sul banco degli imputati salgono le relazioni stabili, ebbene si fidanzarsi in termini di costi arriva a due amici per componente della coppia nei primi mesi di frequentazione. Con gli spensierati anni della scuola la differenza è palese, ma è davvero così difficile farsi nuovi amici una volta abbandonati i banchi di scuola?

Pare proprio di si, ma non impossibile. La riduzione di tempo libero da dedicare alla socializzazione cala e non ci permette di incontrare persone nuove e quindi di costruire relazioni che vadano in profondità. E' anche vero che possibiltà di incontro le si può avere sui posti di lavoro, magari al calcetto/tennis settimanale, la palestra, ma anche in questi ambiti per fare nascere un'amicizia duratura deve scattare quella che chiamiamo chimica. Chimica che secondo i ricercatori della California State University, farebbe parte di quelle condizioni che contribuiscono alla nascita del amicizia vera. Gradevolezza e affinità, somiglianza, aspetto piacevole, anche da un semplicissimo punto di vista estetico. Fattori che da "piccoli" non vengono tenuti in considerazione o almeno a livello conscio.

Insomma può risultare davvero impegnativo al pari della scelta dell'anima gemella.