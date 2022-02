Il caffè riscaldato ? non è una buona idea.









Se vi ritrovate magari nel pomeriggio con del caffè avanzato dalla mattina prima di riscaldarlo e bene sapere: aldilà da quello che sostengono i puristi della bevanda che il caffè va bevuto bollente, a costo di scottarsi la lingua, in una tazza di porcellana riscaldata in modo da evitare la dispersione di calore, riscaldare il caffè vecchio di qualche ora, che nel frattempo si è fatto freddo, non è un’idea sana. A ore di distanza dalla preparazione le proprietà di questa miscela si perdono, quindi la bevanda cambia il proprio sapore. Ma non solo (come spiegano su green me): se la riscaldassimo, assumerebbe uno sgradevole retrogusto amaro tutt’altro che piacevole. Non è soltanto l’alterazione del gusto a preoccupare: quando riscaldiamo il caffè (sia attraverso il microonde sia sul fuoco), infatti, alteriamo le componenti chimiche di cui si compone la bevanda e questo può portare danni anche al nostro apparato digerente.