Dopo Sanremo Ibrahimovic conquista il cinema

Protagonisti si nasce e lui lo nacque di certo, Zlatan Ibrahimovic nel bene o nel male non passa certo inosservato, se c'è lo si nota di sicuro. Idolo dei tifosi e bestia nera degli avversari, sul campo di calcio non esita ad usare qualsiasi mezzo per farsi rispettare. L'ultima partita lo ha visto coinvolto in un malinteso con il direttore di gara l'arbitro Maresca che lo ha spedito negli spogliatoi anzitempo. Lo abbiamo conosciuto meglio dal palco dell'Ariston all'ultimo Festival di Sanremo dove interpretando se stesso ha stupito tutti. Ma a Zlatan non basta e allora eccolo di nuovo protagonista di una nuova avventura questa volta al cinema. Polemico, sempre sì, ma nei limiti (i suoi) dell'accettabile, lui è sempre Zlatan, il campione con doti istrioniche e lo ha ben dimostrato sul palco dell'Ariston.

















In passato già protagonista di spot memorabili, ha buone capacità attoriali e senso dei tempi comici e scenici, doti che presto apprezzeremo anche sul grande schermo. L'atleta, infatti, parteciperà al prossimo film della saga di Asterix e lo farà - come lui stesso ha anticipato via Instagram - con un ruolo perfetto per l'uomo che si è fatto protagonista di una campagna che invitava all'uso della mascherina e delle norme igieniche anti-Covid: quello di un personaggio chiamato Antivirus! Far parte della bizzarra galleria di caratteri del mondo ispirato ai fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo è un onore che può vantare una piccole ma eccellente coltre di super campioni. Prima di Ibra, che reciterà nel prossimo Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, l'onore è già toccato a Michael Schumacher, Zinédine Zidane e Tony Parker in Asterix alle Olimpiadi (2008)