Il Natale dovrebbe essere un momento di gioia e generalmente viene vissuto da tanti come una parentesi di spensieratezza: si fa l'albero, si addobba casa, si acquistano regali...ma c'è anche un'altro universo fatto di persone che invece prova malinconia. Proprio per questo, Francesco Gabbani ha deciso di dedicare la sua canzone natalizia a chi non se la passa tanto bene in questo periodo.

"Natale tanto vale", è questo il titolo del brano dal sapore malinconico e che attraverso il video racconta un Babbo Natale in difficoltà nell'imparare a pattinare sul ghiaccio. Una sorta di scenario tragicomico per ricordare che a volte dietro quella che pensiamo essere la magia del Natale si cela anche tanta tristezza e sofferenza.

E' lo stesso Gabbani a chiarire la sua volontà di guardare il periodo natalizio da un altro punto di vista:

"Natale tanto vale è una canzone “atipicamente” natalizia”. Io e Pacifico abbiamo provato a raccontare “the dark side of Christmas”. Un Natale visto dall’angolazione di chi lo vive come una ricorrenza, a chiamata obbligatoria, che per quieto vivere sociale è obbligato ad osservare, ma che in realtà diventa un amplificatore di sofferenze interiori, spesso legate alle mancate sinergie con il nucleo familiare che, proprio il Natele, ci costringe ad incontrare, talvolta in modo ipocrita. Se c’è chi vive il Natale con la magica euforia affettiva che lo contraddistingue… ecco questa canzone è dedicata a tutti gli altri”

Francesco Gabbani - Natale tanto vale