Gli anni '80 con The Weeknd e "Take My Breath"

Un nuovo singolo che anticipa l'album di inediti di prossima uscita per The Weeknd: "Take My Breath". La hit dal sound anni '80 è accompagnata anche dal video realizzato dal regista Mark Anthony Green che si dimostra entusiasta del progetto: “È ormai diventato impossibile ascoltare altro. Tutto il resto suona insignificante o troppo aggressivo, troppo up o troppo down. È stato chiaro sin da subito che questo è l’album che The Weeknd ha sempre voluto fare e allo stesso tempo che noi abbiamo sempre voluto lui facesse”.

Mark Anthony Green svela anche qualche piccolo dettaglio in merito al progetto in arrivo. “Il nuovo album è una specie di collezione di dischi, tutti da ballare. Roba autentica da riquadri di luce bianca intermittente sulla pista, dove Quincy Jones incontra Giorgio Moroder. Niente disco anacronistica. Certe cose rétro stanno avendo un revival sulla scena pop ma questi pezzi sono nuovi. Accaldati. Duri. Musica da party, di quei party dove grondando di sudore ti metti a tampinare senza tregua la persona dei tuoi sogni”.









"Take My Breath" e il nuovo album arrivano dopo il disco "After Hours" che The Weeknd porterà in tour nel 2022 e che vedrà toccare anche l'Italia in due tappe già sold out, quella di Milano presso il Mediolanum Forum, il 30 ottobre e 1 novembre 2022.

The Weeknd - Take My Breath