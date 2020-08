I tormentoni dell'estate 2020: ecco la classifica!

Quali sono i brani che hanno scaldato la vostra estate 2020? Sono tantissimi i pezzi che sono usciti negli ultimi mesi e che si candidano per essere eletti "tormentone dei tormentoni": da "Karaoke" dei Boomdabash&Alessandra Amoroso a Mahmood feat. Feid & Sfera Ebbasta con Dorado, passando per "Jerusalema" fino ad arrivare a "La Isla" cantata da Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri.

Una ventata di spensieratezza con Elodie e la sua "Ciclone", accompagnata da Takagi e Ketra, Gipsy kings e Mariah. Dopo Amici Speciali ci siamo gustati il ritorno di Irama con "Mediterranea", per poi passare ad una hit che in poche settimane ha scalato la vetta di numerose classifiche come "A un passo dalla luna", il brano targato Rocco Hunt - Ana Mena.

Insomma, un estate che sicuramente ha segnato, dopo il lockdown, un importante ritorno alla musica! Noi abbiamo dato un'occhiata alla classifica ufficiale AirPlay per quel che riguarda le prime dieci.

Qual è il vostro tormentone preferito?

1 Boomdabash & Alessandra Amoroso - Karaoke





2 Purple Disco Machine - Hypnotized





3 Achille Lauro feat. Gow Tribe - Bam Bam Twist





4 Takagi & Ketra feat. Elodie, Mariah & Gipsy Kings - Ciclone





5 Topic feat. A7S - Breaking Me









6 Irama - Mediterranea





7 Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me





8 Master KG feat. Nomcebo - Jerusalema





9 Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love





10 Mahmood feat. Feid & Sfera Ebbasta - Dorado