La XII edizione di Alba sul Monte… in Concerto siè svolta da Domenica 26 Luglio a Domenica 23 Agosto con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la ricerca scientifica, le Politiche Giovanili. E' stata un’edizione speciale, nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dall’emergenza , ma non per questo meno suggestiva delle precedenti. Ma le limitazioni non hanno impedito che anche per questa edizione i concerti si concluderanno con colazione a base di bomboloni (sempre nel rispetto delle norme di sicurezza). Abbiamo voluto sentire dal Maestro Augusto Ciavatta come è andata.