Kygo omaggia Tina Turner con il remix di “What's Love Got To Do With It”

“What's Love Got To Do With It” è uno dei brani più famosi della carriera di Tina Turner, il singolo estratto dall'album "Private Dancer" del 1984 raggiunse la vetta di diverse classifiche in tutto il mondo ed oggi è stato proprio il Dj norvegese Kygo ad omaggiare il capolavoro con un suo remix.

Lo stesso Kygo è molto orgoglioso per questa sognata collaborazione: "Non potrei essere più entusiasta di collaborare con Tina Turner, che è un’icona e sono cresciuto ascoltandola. What's Love Got To Do With It’ è una delle mie canzoni preferite di tutti i tempi, avere la possibilità di rifarla è stato un momento molto speciale nella mia carriera. Adoro lavorare con voci senza tempo e sebbene sia difficile preservare elementi della traccia originale e aggiungere il mio tocco personale, sono molto contento del risultato finale".



C'è anche il video di quella che rimane una canzone che descrive in pieno l'essenza dell'artista americana. Guardalo qui: