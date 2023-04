I viaggi di abuelita mochilera

Tutto è cominciato 20 anni fa quando ha lasciato il suo lavoro in un ufficio legale per seguire la sua passione per i viaggi. La sua prima vacanza è durata nove mesi e quando è tornata a casa in Spagna lei non è stata più la stessa, quell'esperienza l'aveva segnata e le ha cambiato la vita.

Questa arzilla nonnina che oggi ha 85 anni è partita per la prima volta 20 anni fa e non si è più fermata. Donna simpaticissima è ormai diventata una star dei social, dove sui suoi profili posta tutte le sue avventure ed è seguitissima.

Si chiama Kandy, ma si fa chiamare “abuelita mochilera” nonnina con lo zaino in spalla, e non ha intenzione di appendere le “scarpe” al chiodo. E così, zaino in spalla proprio come recita il suo soprannome, continua a fare su e giù per il mondo con i suoi itinerari tanto apprezzati dai suoi fan.

Mediamente fa una mezza dozzina di viaggi l'anno di durata variabile tra 15 giorni e un mese, bagaglio ridotto, alloggi negli ostelli e ha un book fotografico davvero invidiabile.