Lavorare viaggiando

Li chiamano nomadi digitali o remote worker, sono quelle persone che lavorano completamente da remoto e hanno il desiderio di vivere in paesi diversi del mondo.

Sempre aperto il dibattito sullo smart working come fenomeno sociale. La costante crescita è stata stimolata anche dalla scorsa pandemia che ha costretto milioni di persone a lavorare da casa.

Lo Smart Working può portare i suoi benefici come l’acquisizione di maggior tempo libero e optare per ritmi di lavoro meno stressanti, ma può essere anche, come abbiamo visto durante la pandemia, un alienamento sociale, che può portare a una chiusura verso l'esterno.

Nel caso dei nomadi digitali però lo smart working, in base a quello che è l’impiego che si ha, diventa una scelta libera per girare e scoprire il mondo.

Queste persone spesso vivono in co-living space, che sono case attrezzate come uffici, Wi-Fi super veloci, sale riunioni, stampanti con tutto il necessario per lavorare, trasformando il lavoro da remoto in una vera e propria esperienza di vita.